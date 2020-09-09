На футбольный матч чемпионата Украины допустят зрителей

Матч Миная и Александрии пройдет в присутствии зрителей - стадион заполнят не более чем на 25%.

Матч второго тура УПЛ между «Минаем» и «Александрией» пройдет со зрителями. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Закарпатья.

Это стало возможным согласно разработанного УАФ совместно с УПЛ «Временного протокола для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях карантина» и постановлении Главного государственного санитарного врача от 21 августа 2020 года, а также общей ситуации с заболеванием на COVID-19 в Ужгороде.

Зрителей на разрешенные места будут пускать с обязательством соблюдать требования карантинного режима и противоэпидемических мероприятий. Между фанатами должна сохраняться дистанция, а вход на стадион будет разрешен только в масках.

Ограничение — не более 25% от вместимости стадиона. Также болельщики должны будут придерживаться всех противоэпидемиологических правил.

Матч «Минай» — «Александрия» состоится 13 сентября в Ужгороде. Начало встречи — в 14.00.