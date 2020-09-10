Моуринью подколол неудачную попытку купить Месси

Португальский специалист намекнул, что "горожане" не уважают финансовый фейр-плей.

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью решил потроллить своих конкурентов в АПЛ Манчестер Сити.

Дело в том, что "небесно-голубые" желали подписать Лионеля Месси и придумали, как его приобрести в обход финансового фэйр-плей, однако этот вариант был возможен, если Барселона согласилась бы продать футболиста меньше, чем за 700 миллионов евро.

Каталонцы не соглашались на меньшую сумму, поэтому трансфер аргентинского нападающего был забракован. После этого Моуринью ответил, приобрел бы Месси в свою команду.

"Купил бы я его в Top Eleven (футбольный симулятор)? В Тоттенхэм точно нет, только в Top Eleven. Мы здесь уважаем финансовый фейр-плей.

Лионель может перебраться лишь в тот клуб, который не уважает ФФП, а "шпоры" таковыми точно не являются", – приводит слова Жозе Mirror.

Ранее Моуринью назвал позорным решение CAS по делу Ман Сити.