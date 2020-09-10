Суарес в Ювентусе: переговоры остановлены

Луис Суарес приостановил переговоры по трансферу в «Ювентус».

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес приостановил переговоры с «Ювентусом» о трансфере, сообщает Sport.es.

По данным источника, Суарес сомневается в правильности перехода в «Ювентус», поскольку осознаёт, что, вероятнее всего, это его последний крупный трансфер в карьере. Уругваец хочет оценить все возможные сценарии, прежде чем принять окончательное решение.

Сообщалось, что новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не рассчитывает на уругвайца в следующем сезоне. Основным претендентом на футболиста считается «Ювентус», который уже согласовал контракт с каталонским клубом. Также сообщалось об интересе к уругвайцу со стороны «Атлетико».

Луис Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в национальную команду Уругвая.