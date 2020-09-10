Лига чемпионов и Лига Европы: место и условия проведения жеребьевки изменены

Коронавирус внес свои коррективы в планы организации.

УЕФА решил перенести жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы в Ньон (Швейцария). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Изначально предполагалось, что жеребьевка групповых стадий состоится 1-2 октября в Афинах (Греция). Однако пандемия коронавируса нарушила планы УЕФА.

"Несмотря на эффективные действия правительства Греции по сдерживанию болезни, все стороны согласились с тем, что сейчас мы не может организовать мероприятие такого масштаба в Афинах, не нарушив правила проведения массовых мероприятий", - говорится в заявлении организации.

Отмечается, что жеребьевки в Ньоне пройдут в закрытом формате без представителей клубов и журналистов. УЕФА будет транслировать мероприятие в онлайн-режиме.

Напомним, что групповой этап Лиги чемпионов стартует 20 октября, а Лиги Европы - 22 октября. Ранее сообщалось, что УЕФА потеряет более полумиллиарда евро из-за неполных розыгрышей еврокубков.