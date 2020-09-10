Роналду может играть в футбол до 40 лет

Райан Гиггз уверен, что Криштиану Роналду побьет возрастной рекорд в футболе.

Бывший партнер по Манчестер Юнайтед, а теперь главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз дал прогноз на время, которое будет играть Криштиану Роналду.

"Думаю, Криштиану побьет этот рекорд. Я играл за топ-клуб (Манчестер Юнайтед) до 40 лет и допускаю, что Роналду тоже будет играть до 40. Ему для этого просто нужно быть в подходящем клубе", - заявил Гиггз.

Экс-партнер Роналду назвал его "лучшим профессионалом", с которым приходилось играть Гиггзу. А секрет такого успеха - правильное питание, правильный отдых и подход к тренировкам.

Напомним, сейчас Роналду 35 лет. Гиггз играл за МЮ до 40 лет.