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Вест Хэм сделал предложение Шахтеру по Матвиенко

Вест Хэм сделал предложение Шахтеру по Матвиенко
Обновлено 11:17 Сегодня Телеграф Укринформ
Матвиенко может стать одноклубником нашего Андрея Ярмоленко.

Клуб АПЛ «Вест Хэм» планирует подписать защитника «Шахтера» Николая Матвиенко. Лондонский клуб уже сделал предложение «Шахтеру», сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Детали потенциального перехода не сообщаются. Ранее уже была информация об интересе к 24-летнему Матвиенко со стороны «Вест Хэма».

Transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро, его контракт с «Шахтером» рассчитан до лета 2021 года. Матвиенко выступает за донецкий клуб с лета 2017 года. В его активе 4 гола и 3 результативные передачи в 81 матче.

Напомним, Андрей Ярмоленко забил за «Вест Хэм» в товарищеском матче против «Брентфорда» (2:1).

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Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Николай Матвиенко.

Автор:

Телеграф
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