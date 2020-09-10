"У меня уже были билеты в Ливерпуль": Экс-форвард Динамо рассказал о сорвавшемся трансфере (Видео)

Экс-нападающий Зари и Динамо (Киев) Сергей Юран рассказал, как едва не оказался в Ливерпуле.

Однако из-за того, что Бенфика заплатила Динамо больше Ливерпуля он оказался в Португалии.

"У меня уже были билеты в Ливерпуль. На тот момент Иан Раш заканчивал карьеру, и им нужен был нападающий. Меня уже объявили в клубе. Через дня 3-4 уже начали оформлять визу. Тогда был агент Пинхас Захави, и он мне сказал, чтобы я летел в Англию.

Уже поставили визу, все было готово, но в последний момент мне объявили, что я уже в Бенфике. Ну Бенфика, так Бенфика. Ливерпуль давал 2 миллиона евро, а Бенфика предложила 2 миллиона 800 тысяч", - рассказал Юран на Youtube-канале Сычев подкаст и Денис Казанский

Ранее сообщалось, что защитник Динамо перенес операцию.