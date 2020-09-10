Футболист Динамо получил рабочую визу в РФ, завтра состоится переход

Опорный полузащитник Динамо Мохаммед Кадири близок к переходу в тульский Арсенал. Об этом сообщает телеграм-канал журналиста Андрея Шахова.

Кадири, присоединившийся к киевлянам летом 2019 года, получил рабочую визу в России и теперь официально может вернуться в бывшую команду. В киевский клуб игрок перешел именно из российского Арсенала.

Ганец не сумел закрепиться в Динамо Луческу и больше месяца ожидал получения рабочей визы. Теперь хавбек сможет вернуться в свой бывший клуб, за который он отыграл в сезоне 2018/19 27 матчей. В них полузащитник сумел забить два гола и отдать четыре результативных передачи.

За Динамо Мохаммед провел в общей сложности 16 игр, в которых голевыми действиями не отмечался.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо успешно перенес операцию.