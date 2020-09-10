Трансляция матчей Динамо будет идти с задержкой в 4 минуты

Отныне матчи Динамо на клубном Youtube-канале будут идти с четырехминутной задержкой. Об этом нововведении сообщили в эфире трансляции матча Динамо U-21.

Новые правила показов домашних игр киевского клуба на платформе Youtube начнут действовать уже со следующей игры, которая намечена на пятницу, 11 сентября.

Данное условие выдвинул телегигант "1+1 медиа", который выкупил права на показ домашних матчей Динамо в сезоне 2020/21. В прямом эфире без задержки игры можно будет посмотреть на телеканалах "1+1 медиа".

Матч второго тура УПЛ 2020/21 Динамо - Десна состоится 11 сентября и эту игру можно будет посмотреть на канале "2+2". Кроме того уже во вторник, 15 сентября, Динамо стартует в Лиге чемпионов 2020/21 игрой против АЗ. Этот поединок также покажет "2+2".

Ранее сообщалось, что воспитанник Динамо нашел новый клуб в УПЛ.