СМИ разузнали, сколько "плюсы" заплатят Динамо, Заре и Днепру-1 за телеправа

Стала известна сумма, которую медиагруппа "1+1" предложила командам УПЛ Заре, Днепру-1 и Динамо за телеправа в сезоне 2020/21. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, близкого к медиагруппе, в нынешнем сезоне команды получат весьма скромные деньги за телеправа.

Днепр-1 пополнит свой клубный бюджет от телеправ на 1 млн грн, Заря заработает 5 млн грн, а за показ матчей Динамо "1+1" заплатит порядка $1 млн. Отметим, домашние футбольные поединки команд будут показаны на телеканалах группы: "2+2" и "Униан ТВ". Также отмечается, что минимальная сумма клубам, предложенная телеканалами "Футбол 1/2/3" становит чуть более 6 млн грн.

Сегодня, 11 сентября, состоится матч Динамо - Десна. Эту встречу можно будет посмотреть на телеканале 2+2.

Ранее сообщалось, что трансляция матчей Динамо будет идти с задержкой в 4 минуты.