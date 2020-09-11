Скачать
Пятница, 11.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Азаренко остановила Серену Уильямс на пути в финал US Open-2020 (Видео)
Азаренко остановила Серену Уильямс на пути в финал US Open-2020 (Видео)
УПЛ 2020/21: где и когда смотреть матчи 2-го тура
УПЛ 2020/21: где и когда смотреть матчи 2-го тура
Вратарь-позер пропустил самый смешной гол между ног в истории футбола (Видео)
Вратарь-позер пропустил самый смешной гол между ног в истории футбола (Видео)
Лейкерс обыграл Хьюстон в четвертом матче серии (Видео)
Лейкерс обыграл Хьюстон в четвертом матче серии (Видео)

СМИ разузнали, сколько "плюсы" заплатят Динамо, Заре и Днепру-1 за телеправа

СМИ разузнали, сколько "плюсы" заплатят Динамо, Заре и Днепру-1 за телеправа
Обновлено 15:21 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)
Стала известна сумма, которую медиагруппа "1+1" предложила командам УПЛ Заре, Днепру-1 и Динамо за телеправа в сезоне 2020/21. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, близкого к медиагруппе, в нынешнем сезоне команды получат весьма скромные деньги за телеправа.

Днепр-1 пополнит свой клубный бюджет от телеправ на 1 млн грн, Заря заработает 5 млн грн, а за показ матчей Динамо "1+1" заплатит порядка $1 млн. Отметим, домашние футбольные поединки команд будут показаны на телеканалах группы: "2+2" и "Униан ТВ". Также отмечается, что минимальная сумма клубам, предложенная телеканалами "Футбол 1/2/3" становит чуть более 6 млн грн.

Сегодня, 11 сентября, состоится матч Динамо - Десна. Эту встречу можно будет посмотреть на телеканале 2+2.

Ранее сообщалось, что трансляция матчей Динамо будет идти с задержкой в 4 минуты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол, УПЛ, ФК Днепр-1.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вратарь-позер пропустил самый смешной гол между ног в истории футбола (Видео)
02 Трансляция матчей Динамо будет идти с задержкой в 4 минуты
03 Динамо - Десна: где и когда смотреть матч 2-го тура УПЛ
04 Трансфер форварда Динамо в Болонью под угрозой срыва
05 Реал нашел замену Бэйлу в Манчестере
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь