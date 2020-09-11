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В Украине в разгар пандемии одобрили проведение международных футбольных матчей со зрителями на трибунах

В Украине в разгар пандемии одобрили проведение международных футбольных матчей со зрителями на трибунах
Обновлено 15:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ
Минздрав с учетом опыта европейских стран дал добро на проведение международных матчей с частичным заполнением трибун при выполнении нескольких условий.

Министерство здравоохранения Украины ответило на запрос Украинской ассоциации футбола (УАФ) по поводу проведения международных матчей в Украине в присутствии зрителей.

Минздрав одобрил проведение таких матчей с частичным заполнением трибун в регионах с "зеленым" или "желтым" уровнем эпидемиологической опасности. На играх в этих зонах должны соблюдаться требования по нахождению одного человека на 5 квадратных метрах, а также социального дистанцирования. Кроме того, рекомендуется заполнять трибуны не более чем на 25% от вместимости стадиона, а также необходимо обеспечить продажу билетов и усадку болельщиков без столпотворения.

В "оранжевой" и "красной" зонах на спортивном мероприятия не должно находиться более 220 человек с обеспечением требования по нахождению одного человека на 10 квадратных метрах.

Теперь решение за УЕФА. Союз в тестовом режиме со зрителями планирует провести Суперкубок УЕФА-2020 в Будапеште 24 сентября. По итогам этой встречи организация и решит, можно ли пускать зрителей на трибуны.

Напомним, еврокубковый сезон для украинских команд стартует уже на следующей неделе. Первыми на поле выйдут Динамо (матч с АЗ в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 15 сентября) и Колос (матч с Арисом в рамках 2-го отборочного раунда Лиги Европы 17 сентября). Эти встречи по решению УЕФА состоятся без зрителей и пройдут в формате одноматчевой дуэли. Затем борьбу в еврокубках начнут Десна, Заря и Шахтер. А уже в октябре сборная Украины проведет две важнейшие домашние игры Лиги наций УЕФА против Германии (10.10.20) и Испании (13.10.20).

Отметим, за 10 сентября в Украине выявили еще 3 144 случая коронавирусной инфекции COVID-19 - это новый антирекорд по заболеваемости.

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Все по теме:

Сборная Украины, УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов, Футбол, Министерство здравоохранения Украины, Коронавирус, УАФ.

Автор:

Телеграф
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