Четыре гола и первое удаление в сезоне: Олимпик поверг в шок Днепр-1 (Видео)

В субботу, 12 сентября, состоялся матч второго тура УПЛ 2020/21 Днепр-1 - Олимпик.

Встреча, проходившая в Днепре на одноименной арене, завершилась победой гостей со счетом 1:3.

Довольная равная игра обернулась настоящим кошмаром для хозяев в концовке первого тайма. На 44-й минуте иранский форвард Олимпика Шахаб Захеди здорово разобрался в чужой штрафной и отправил мяч в сетку ворот. А еще через пару минут Игорь Когут в жутком подкате едва не сломал соперника и заслуженно получил первую красную карточку в УПЛ в сезоне 2020/21, оставив Днепр-1 вдесятером.

В большинстве гости сумели забить уже в начале второго тайма: Шахаб красиво пропустил мяч на Максима Тейшейру и француз, обыграв одного защитника, пальнул точно в ворота. На 50-й минуте Алексей Хобленко ударом головой после подачи с углового отквитал один мяч. Однако последнее слово осталось за дончанами. Шахаба завалили в чужой штрафной и рефери назначил 11-метровый удар, который на 77 минуте реализовал Сергей Политыло.

Видеообзор матча Днепр-1 - Олимпик (1:3)

Голы: Хобленко 50' - Шахаб' 44, Тейшейра 47', Политыло 77', (с пенальти).

Полный матч:

Таким образом, Олимпик (6-е место) добыл первую победу в сезоне, а Днепр-1 с одним очком пока занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ.

В следующем туре Днепр-1 примет Мариуполь (18.09.20), а Олимпик сыграет дома с Минаем (20.09.20).

Ранее в стартовом матче второго тура Динамо не сумело переиграть Десну.