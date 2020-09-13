Усиление перед Динамо: АЗ подписал забивного форварда

АЗ из Нидерландов, который является соперником Динамо в Лиге чемпионов, нашел усиление на позицию форварда.

Форвард шведского Эльфсборга Йеспер Карлссон стал игроком АЗ. Об этом сообщила пресс-служба нидерландского клуба.

Форвард сборной Швеции подписал с новой командой пятилетний контракт. Портал Transfermarkt оценил 22-летнего игрока в 900 тысяч евро.

В минувшем сезоне Карлссон провел за Эльфсборг 19 матчей, забив 10 голов и отдав четыре результативные передачи. На его счету два поединка за сборную Швеции.

Напомним, что уже во вторник, 15 сентября, АЗ сыграет с киевским Динамо в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.