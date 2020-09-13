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COVID-19 VS Футбол: как будут проводится матчи УПЛ

COVID-19 VS Футбол: как будут проводится матчи УПЛ
Обновлено 10:49 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Рух
Украинская ассоциация футбола получила новые рекомендации от УЕФА.

УАФ получил рекомендации от УЕФА по правилам проведения матчей, в случае заражения игроков коронавирусом.

По информации Футбол NEWS, если в клубе УПЛ обнаружат коронавирус, то матч не перенесут.

Однако обязательным правилом будет внесения в заявку на поединок 14 игроков, которые сдали отрицательный тест на COVID-19

Инфицированные футболисты по правилам должны пройти самоизоляцию на протяжении 14 дней, и повторно сдать тест.

Ранее сообщалось, что во львовском Рухе пять футболистов заболели коронавирусом.

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УЕФА, УАФ.

Автор:

Телеграф
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