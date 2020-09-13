COVID-19 VS Футбол: как будут проводится матчи УПЛ

Украинская ассоциация футбола получила новые рекомендации от УЕФА.

УАФ получил рекомендации от УЕФА по правилам проведения матчей, в случае заражения игроков коронавирусом.

По информации Футбол NEWS, если в клубе УПЛ обнаружат коронавирус, то матч не перенесут.

Однако обязательным правилом будет внесения в заявку на поединок 14 игроков, которые сдали отрицательный тест на COVID-19

Инфицированные футболисты по правилам должны пройти самоизоляцию на протяжении 14 дней, и повторно сдать тест.

Ранее сообщалось, что во львовском Рухе пять футболистов заболели коронавирусом.