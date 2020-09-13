Вест Хэм позорно уступил Ньюкаслу в АПЛ: обзор матча (Видео)

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко не смог помочь своей команде добыть победу в матче АПЛ.

Вест Хэм на своем поле потерпел поражение от Ньюкасла в матче первого тура АПЛ. Поединок в Лондоне завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет на 56-й минуте встречи открыл игрок Ньюкасла Каллум Уилсон. Еще одним голом отметился Джеффри Хендрик.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко начал матч в запасе. Футболист появился на поле на 67-й минуте, но как-то повлиять на исход матча не смог.

Обзор матча:

Вест Хэм — Ньюкасл 0:2

Голы: Уилсон, 56, Хендрик, 87

Вест Хэм: Фабиански, Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Нобл (Ярмоленко, 67), Райс, Соучек, Форнальс (Аллер, 67), Боуэн (Фелипе Андерсон, 89), Антонио.

Ньюкасл: Дарлоу, Манкильо, Фернандес, Ласселс, Льюис, Шелви, Хэйден, Хендрик, Сен-Максимен (Жоэлинтон, 75), Кэрролл (Лонгстафф, 88), Уилсон (Альмирон, 85).