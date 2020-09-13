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"Знаем только Соля": Слова тренера АЗ перед матчем против Динамо

"Знаем только Соля": Слова тренера АЗ перед матчем против Динамо
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф Спорт Арена
Арне Слот рассказал, за счет чего его команда может обыграть киевское Динамо.

Накануне матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским Динамо и нидерландским АЗ Алкмаар, который состоится на НСК Олимпийский во вторник, 15 сентября, главный тренер оппонентов киевлян Арне Слот рассказал, что знает об украинской команде.

"Нам хорошо известен один игрок: Фран Соль. Мы встречались в играх с его бывшей командой Виллемом II и знаем, что это парень, которому по силам почувствовать момент и забить гол, поскольку он был одним из лучших бомбардиров лиги с 14 голами.

Мы понимаем, что квалификационный раунд состоит только из одного матча, и то, что это именно выездная игра, - конечно, на пользу киевскому Динамо, хоть на стадионе и не будет болельщиков. Так же, как мы знаем каждый сантиметр нашего поля, направление ветра, так и наш соперник будет чувствовать себя увереннее на своем домашнем стадионе.

Мы смотрели как Динамо выиграло Суперкубок и игра киевлян действительно впечатляет, учитывая то, что Шахтер недавно был полуфиналистом Лиги Европы. Это лишний раз свидетельствует, что Динамо - очень мощный, сильный соперник.

Сейчас у нас есть пару дней, чтобы подготовиться и лучше изучить нашего оппонента. Нам нужно с пользой использовать эти дни, ведь, по моему мнению, мы будем играть против очень сильной команды. Без сомнений, у Динамо хорошая команда", - отметил Слот.

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Арне Слот.

Автор:

Телеграф
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