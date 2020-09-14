Срна не считает "Олимпийский" стадионом Динамо

Дарио Срна высказался о переезде Шахтера на НСК Олимпийский.

Помощник главного тренера и директор по футболу в Шахтере Дарио Срна рассказал, почему донецкий клуб теперь будет выступать на НСК Олимпийский, который является домашней ареной для киевского Динамо.

"Мы играли во Львове, в Харькове, теперь - в Киеве. Это решение пришло само по себе, из-за пандемии коронавируса. Нельзя было никуда лететь, мы минимизировали этот риск и решили играть на Олимпийском. Всем понравилось. Поговорили между собой, с президентом и приняли такое решение.

Перелетов будет меньше, футболистам будет намного комфортнее. Это правильное решение. Осталось только выиграть все, чтобы решение было оправдано.

Это не стадион Динамо. Олимпик играет на стадионе Лобановского уже долго, никаких проблем нет. Колос играл на Олимпийском - не было проблем.

Не вижу проблемы в том, чтобы Шахтер играл на Олимпийском, который принадлежит государству. Не боюсь никаких провокаций", – приводит слова функционера Футбол 1/2/3.