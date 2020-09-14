Игроки Динамо сдали тест на коронавирус перед матчем Лиги чемпионов

Квалификационный матч ЛЧ «Динамо» - АЗ сыграют 15 сентября на НСК «Олимпийский».

Футболисты, тренеры и сотрудники киевского «Динамо» в понедельник, 14 сентября, сдали обязательные тесты на коронавирус, сообщает meta-ratings.com.ua.

Чтобы минимизировать потерю времени на эту процедуру представители лаборатории прибыли с необходимым оборудованием прямо на базу «Динамо» в Конча-Заспе.

Перед этим тест на коронавирус также сдали другие сотрудники столичного клуба и работники НСК «Олимпийский», которые будут задействованы на матче киевского клуба с АЗ.

Противостояние «Динамо» и АЗ в квалификации Лиги чемпионов будет состоять из одного матча. Победитель поединка выйдет в плей-офф, где за выход в групповой турнир Лиги чемпионов сыграет 22 и 29 сентября с победителем пары «Гент» (Бельгия) - «Рапид» (Австрия).

Напомним, матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против голландского АЗ состоится 15 сентября на НСК «Олимпийский», начало в 20:00.