Лаутаро Мартинес вел переговоры с Барселоной, а переходит в Реал

«Реал» достиг соглашения с «Интером» о переходе Лаутаро Мартинеса.

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес перейдёт в мадридский «Реал», клубы договорились о сделке, сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, итальянцы держали этот трансфер в строжайшем секрете из-за переговоров с «Барселоной» о переходе полузащитника Артуро Видаля. Напомним, сине-гранатовые обозначили аргентинского форварда как одну из главных целей в нынешнее трансферное окно.

Сообщается также, что продажа Мартинеса позволит «Интеру» покрыть расходы за трансфер защитника Ашрафа Хакими, который был куплен у «Реала» за € 40 млн. По информации издания, в обмен на Лаутаро к итальянскому клубу может присоединиться форвард «сливочных» Лука Йович в аренду с правом выкупа.

Зарплата Мартинеса в «Реале» составит около € 8 млн в год. Это на € 3 млн больше, чем в «Интере», однако на € 2 млн меньше, чем предлагает «Барселона».