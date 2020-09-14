Михайленко могут уволить с поста главного тренера Днепра-1

Боссы клуба проведут встречу по поводу работы Михайленко.

Руководство Днепра-1 в скором времени обсудит будущее главного тренера команды Дмитрия Михайленко. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в ближайшие дни исполнительный директор клуба Андрей Русол поедет на встречу к Игорю Коломойскому, где и будет определена судьба специалиста.

Боссы клуба недовольны последними результатами команды, поэтому существует вероятность того, что тренер покинет свой пост по итогам этой встречи. При этом клуб не рассматривает кандидатуру Юрия Вернидуба на замену Михайленко.

Напомним, что Днепр-1 в двух стартовых матчах УПЛ сыграл вничью с Олимпиком и проиграл Ингульцу.

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