Скачать
Понедельник, 14.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Бех-Романчук победила чемпионку мира на турнире в Берлине (Видео)
Бех-Романчук победила чемпионку мира на турнире в Берлине (Видео)
АПЛ стартовала: первый гол забил Ляказетт, Арсенал берет три очка (Видео)
АПЛ стартовала: первый гол забил Ляказетт, Арсенал берет три очка (Видео)
Пять удалений в скандальном матче ПСЖ - Марсель (Видео)
Пять удалений в скандальном матче ПСЖ - Марсель (Видео)
Обзор финала US Open 2020 Тим - Зверев (Видео)
Обзор финала US Open 2020 Тим - Зверев (Видео)

Красников не верит в чемпионство Динамо с Луческу

Красников не верит в чемпионство Динамо с Луческу
Обновлено 16:10 Сегодня Телеграф Канал Футбол
Экс-вице-президент клуба рассказал, почему киевлянам будет сложно в УПЛ и Лиге чемпионов.

Бывший вице-президент киевского «Динамо» Евгений Красников рассказал, что ждет клуб с приходом Мирчи Луческу.

– Мы с Игорем Суркисом договорились, что мы либо соберем пресс-конференцию, либо дадим интервью, как все происходило. Он очень солидно поступил, когда брал меня на работу, и так же солидно, когда я к нему пришел и попросил отпустить меня. Когда я работал, все тоже было на высшем уровне. За что ему большое спасибо. А как и что было в Динамо, мы расскажем вместе.

– Как вы относитесь к приходу Луческу в Динамо?

– Сложное решение. Много составляющих. Он хочет работать. Настроения реваншистские у него есть. Это нормально, у Луческу есть характер. Но, если Динамо не усилится квалифицированными игроками, то будет очень тяжело составить конкуренцию Шахтеру. Победа в Суперкубке - это совсем не показатель.

– У Луческу выйдет в Динамо или нет?

– У Луческу в Динамо получится точно лучше, чем у его предшественников. Выйдет ли стать чемпионом? Думаю, нет. Сделать боеспособный коллектив из тех ребят, которые есть? Думаю, да. На данный момент, я не вижу, кто в Динамо может составить конкуренцию Шахтеру в чемпионате. По качеству и подбору футболистов. И финансовая составляющая здесь тоже играет большую роль.

– Сможет ли Луческу с этим подбором исполнителей попасть в группу Лиги чемпионов?

– В Динамо собраны достаточно средние игроки. Есть и звезды, но в основном, подбор средний. Нормальные ребята, но попасть в группу будет очень сложно, даже при таланте Луческу. Те соперники, которые сейчас попались, они квалифицированные, но с ними можно бороться. И если Динамо удалось обыграть Шахтер, то им по силам выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, что после «Динамо» Красников создал в Харькове клуб «Металл», который выступает во Второй лиге.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Мирча Луческу, Футбол, Евгений Красников, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бех-Романчук победила чемпионку мира на турнире в Берлине (Видео)
02 Срна не считает "Олимпийский" стадионом Динамо
03 Пять удалений в скандальном матче ПСЖ - Марсель (Видео)
04 Обзор финала US Open 2020 Тим - Зверев (Видео)
05 Лаутаро Мартинес вел переговоры с Барселоной, а переходит в Реал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь