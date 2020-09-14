Скачать
Понедельник, 14.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Бех-Романчук победила чемпионку мира на турнире в Берлине (Видео)
Бех-Романчук победила чемпионку мира на турнире в Берлине (Видео)
АПЛ стартовала: первый гол забил Ляказетт, Арсенал берет три очка (Видео)
АПЛ стартовала: первый гол забил Ляказетт, Арсенал берет три очка (Видео)
Пять удалений в скандальном матче ПСЖ - Марсель (Видео)
Пять удалений в скандальном матче ПСЖ - Марсель (Видео)
Обзор финала US Open 2020 Тим - Зверев (Видео)
Обзор финала US Open 2020 Тим - Зверев (Видео)

Неймара могут наказать на 7 матчей

Неймара могут наказать на 7 матчей
Обновлено 16:15 Сегодня Телеграф championat.com
Неймару грозит до семи матчей дисквалификации за удар игрока «Марселя».

Стало известно, какое наказание грозит нападающему «Пари Сен-Жермен» Неймару за инцидент в концовке матча 3-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (0:1).

Как сообщает RMC Sport, 28-летнего бразильского футболиста могут дисквалифицировать на срок от четырёх до семи матчей.

Напомним, в концовке встречи команды устроили потасовку, в ходе которой бразилец получил красную карточку за то, что ударил испанского защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса сзади по голове. Также удалены были ещё несколько футболистов. После матча Неймар обвинил Гонсалеса в расизме. В ходе конфликта Альваро якобы сказал: «Закрой рот, грязная обезьяна». Неизвестно, Неймару ли была адресована эта фраза, но именно из-за этого началась потасовка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК ПСЖ, Неймар, Чемпионат Франции.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бех-Романчук победила чемпионку мира на турнире в Берлине (Видео)
02 Срна не считает "Олимпийский" стадионом Динамо
03 Пять удалений в скандальном матче ПСЖ - Марсель (Видео)
04 Обзор финала US Open 2020 Тим - Зверев (Видео)
05 Лаутаро Мартинес вел переговоры с Барселоной, а переходит в Реал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь