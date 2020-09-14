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Гент Яремчука и Безуса уволил главного тренера

Гент Яремчука и Безуса уволил главного тренера
Обновлено 17:46 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Бельгийский клуб уже определился с новым наставником.

Главный тренер Гента Ласло Болони отправлен в отставку, сообщает Sport Foot Magazine.

Команда, в которой играют украинцы Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус, провалила старт сезона, выиграв только один из трех матчей под руководством Болони.

По итогам встречи руководства клуба было решено уволить Болони. Новым наставником стал Вим Де Деккер, который ранее работал ассистентом.

После одного из матчей Болони подвергся критике со стороны форвардом Романа Яремчука. Сначала украинец выразил недовольство уровнем игры команды, на что тренер ответил, что футболисту следует покинуть команду, если он недоволен.

В последней игре чемпионата Бельгии Яремчук не попал в заявку на матч против Эйпена, а другие украинцы остались в запасе.

15 сентября Гент сыграет с венским Рапидом в квалификации Лиги чемпионов. Победитель матча сыграет в следующем раунде с победителем пары Динамо – АЗ.

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Все по теме:

Роман Безус, Роман Яремчук, ФК Гент, Ласло Болони.

Автор:

Телеграф
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