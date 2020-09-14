Тухель: Неймар сказал мне, что было какое-то расистское оскорбление

Специалист коснулся темы расизма после поражения от Марселя.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал стычку между форвардом своей команды Неймаром и защитником Марселя Альваро Гонсалесом после матча команд в третьем туре французской Лиги 1 (0:1).

В концовке встречи футболисты устроили потасовку, в ходе которой бразилец ударил Гонсалеса по затылку, за что получил красную карточку. После матча Неймар обвинил защитника в расизме. Тот обвинения отрицает.

"Неймар сказал мне, что было какое-то расистское оскорбление, но я ничего не слышал на поле.

Думаю, что все согласны с ним, расизма не должно быть ни в обществе, ни в спорте, нигде. Это очевидно, но я не слышал этого на поле. Не слышал и судья, поэтому я не могу ответить на этот вопрос", - приводит слова Тухеля Goal.

Напомним, что Неймар может получить длительную дисквалификацию по итогам матча против Марселя.