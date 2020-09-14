Луческу: Я уверен в игроках Динамо, они уверены во мне

Наставник Динамо прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против АЗ.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу накануне игры квалификации Лиги чемпионов против нидерландского АЗ охарактеризовал будущего соперника, как хорошую команду с будущими игроками топ-чемпионатов в составе, но отметил, что уверен в своих футболистах.

"О чем мы говорили на теоритическом занятии, пусть останется внутри команды. Ведь если мы об этом скажем журналистам, то это прочитают и в команде соперника.

Команда АЗ подготовилась к игре с нами, у них было 7-8 игр, контрольных и официальных, перед матчем с Динамо. В современном футболе все известно о сопернике, тут важно, как ты подготовишься и как предстанешь на поле против него. Большинство игр они сыграли дома, поэтому выезд в Киев будет для них сложным. Мы мотивированы и хотим победить.

Мы знаем их игроков, знаем состав АЗ. Много талантливой молодежи, которая выросла в клубе и давно играет вместе. Мы знаем, что АЗ имеет хороших игроков, которых увидим скоро в топовых чемпионатах. Но мы рассматриваем их слабые стороны, которые должны использовать в игре.

У нас тоже молодая команда, которая строится. Жаль, что не все наши игроки могут участвовать. Вы знаете о травмированных, плюс сборники после матча с Шахтером отправились в сборную, пропустили тренировочный процесс и в этом плане есть пробелы. Те игроки, которые пропускали сбор, тренировки – они в недостаточной форме, чтобы играть.

Игроки, которые у меня – самые лучшие. Я уверен в них, они уверены во мне. И мы вместе готовимся к игре.

Выбор в центр защиты на матч с Десной? Других вариантов не было, рад что ребят меня поняли. Такова была ситуация. Мы работали на тренировках, старались синхронизировать действия защитников на поле. Моменты Десны были за счет ошибки наших защитников. Надеюсь, завтра наши ребята покажут хороший уровень игры", - отметил Луческу на пресс-конференции.

Матч Динамо - АЗ состоится во вторник, 15 сентября, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало матча в 20:00.