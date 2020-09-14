Скачать
Понедельник, 14.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Бех-Романчук победила чемпионку мира на турнире в Берлине (Видео)
Бех-Романчук победила чемпионку мира на турнире в Берлине (Видео)
АПЛ стартовала: первый гол забил Ляказетт, Арсенал берет три очка (Видео)
АПЛ стартовала: первый гол забил Ляказетт, Арсенал берет три очка (Видео)
Пять удалений в скандальном матче ПСЖ - Марсель (Видео)
Пять удалений в скандальном матче ПСЖ - Марсель (Видео)
Обзор финала US Open 2020 Тим - Зверев (Видео)
Обзор финала US Open 2020 Тим - Зверев (Видео)

Луческу: Я уверен в игроках Динамо, они уверены во мне

Луческу: Я уверен в игроках Динамо, они уверены во мне
Обновлено 18:22 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо Киев
Наставник Динамо прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против АЗ.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу накануне игры квалификации Лиги чемпионов против нидерландского АЗ охарактеризовал будущего соперника, как хорошую команду с будущими игроками топ-чемпионатов в составе, но отметил, что уверен в своих футболистах.

"О чем мы говорили на теоритическом занятии, пусть останется внутри команды. Ведь если мы об этом скажем журналистам, то это прочитают и в команде соперника.

Команда АЗ подготовилась к игре с нами, у них было 7-8 игр, контрольных и официальных, перед матчем с Динамо. В современном футболе все известно о сопернике, тут важно, как ты подготовишься и как предстанешь на поле против него. Большинство игр они сыграли дома, поэтому выезд в Киев будет для них сложным. Мы мотивированы и хотим победить.

Мы знаем их игроков, знаем состав АЗ. Много талантливой молодежи, которая выросла в клубе и давно играет вместе. Мы знаем, что АЗ имеет хороших игроков, которых увидим скоро в топовых чемпионатах. Но мы рассматриваем их слабые стороны, которые должны использовать в игре.

У нас тоже молодая команда, которая строится. Жаль, что не все наши игроки могут участвовать. Вы знаете о травмированных, плюс сборники после матча с Шахтером отправились в сборную, пропустили тренировочный процесс и в этом плане есть пробелы. Те игроки, которые пропускали сбор, тренировки – они в недостаточной форме, чтобы играть.

Игроки, которые у меня – самые лучшие. Я уверен в них, они уверены во мне. И мы вместе готовимся к игре.

Выбор в центр защиты на матч с Десной? Других вариантов не было, рад что ребят меня поняли. Такова была ситуация. Мы работали на тренировках, старались синхронизировать действия защитников на поле. Моменты Десны были за счет ошибки наших защитников. Надеюсь, завтра наши ребята покажут хороший уровень игры", - отметил Луческу на пресс-конференции.

Матч Динамо - АЗ состоится во вторник, 15 сентября, в Киеве на НСК Олимпийский. Начало матча в 20:00.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мирча Луческу, ФК АЗ, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бех-Романчук победила чемпионку мира на турнире в Берлине (Видео)
02 Срна не считает "Олимпийский" стадионом Динамо
03 Пять удалений в скандальном матче ПСЖ - Марсель (Видео)
04 Лаутаро Мартинес вел переговоры с Барселоной, а переходит в Реал
05 Обзор финала US Open 2020 Тим - Зверев (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь