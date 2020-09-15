Букмекеры ошиблись: "Динамо" вынесло АЗ в тяжелейшем матче Лиги чемпионов (Видео)

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21:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)
Динамо, несмотря на неутешительные прогнозы, сумел пройти АЗ на пути в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Сегодня, 15 сентября, состоялся матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 Динамо - АЗ. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды. 

Главный тренер Динамо Мирча Луческу из-за переполненного лазарета выпустил на игру весьма экспериментальный состав с Миколенко и Забарным в центре обороны и Супрягой на острие. Уже с первых минут голландцы начали прессовать защиту Динамо. Первые минуты игры запомнились грубыми фолами со стороны гостей, однако израильский арбитр Орель Гринфельд показал первые желтые карточки динамовцам Виталию Буяльскому и Жерсону Родригесу. В середине тайма разящая атака АЗ завершилась голом в ворота Бущана, но, к счастью (на этой стадии турнира VARa нет, - прим. ред.), рефери справедливо отменил взятие ворот из-за того, что круглый перед последней передачей покинул пределы поля. На 40-й минуте нападающий Алкмара Майрон Боаду выходил фактически один на один, но замешкался и его догнал центрбек киевлян Илья Забарный. На последней минуте тайма вице-чемпионы Украины создали первый момент у ворот АЗ: Буяльский после прострела с левого фланга мощно пробил из пределов штрафной - Рон Влар героически отбил мяч головой.

Кэлвин Стенгс в матче с Динамо

Кэлвин Стенгс был одним из самых активных на поле в игре с Динамо/Фото: twitter azalkmaar

Во втором тайме АЗ начал агрессивно. Правый вингер гостей Кэлвин Стенгс в фирменном стиле сместился с фланга и мощно пробил с метров 20-и - Бущан даже не реагировал, но мяч пролетел рядом со штангой. А на 49-й минуте Динамо создало свой второй момент в матче, который реализовал Родригес. Буяльский собрал вокруг себя нескольких защитников и блестящей передачей вывел люксембуржца на свидание с кипером и Жерсон не подвел, пробив точнехонько под перекладину ворот.

Видео гола Родригеса:

На 60-й минуте динамовцы могли удвоить преимущество. Главная трансферная цель Болоньи Владислав Супряга пробрался в чужую штрафную, обыграл одного защитника и пробил буквально с нескольких метров, однако его удар был успешно накрыт голкипером Бизотом. Еще через несколько минут все тот же Супряга запорол шикарный прострел Де Пены, промахнувшись по мячу с линии вратарской. после забитого мяча вице-чемпионы Украины сумели отвести игру от своих ворот и матч начал проходить на встречных курсах, при чем киевляне были намного острее в атаке. На 86-й минуте очередная контр-атака Динамо привела к забитому мячу: Кендзера промчался по правой "бровке"и навесил в штрафную - Бизот пытался вынести мяч кулаком, но в итоге отдал голевую на Шапаренко, который головой переправил мяч в ворота без вратаря. Через минуту после пропущенного гола нидерландцы провели атаку, в результате которой мяч дважды попадал в перекладину ворот Бущана. В итоге киевляне сумели додержать необходимый результат и прошли в следующий раунд квалификации ЛЧ.

Динамо - АЗ - 2:0

Гол: Жерсон Родригес 49', Шапаренко 86'

Предупреждения: Буяльский, Родригес, Кендзера - Стенгс, Коопмейнерс, Идрисси 

Полный видеообзор поединка будет доступен в этой статье позднее.

В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо сыграет с победителем противостояния Гент (Бельгия)/Рапид (Австрия). Двухматчевые дуэли этой стадии назначены на 22-23 и 29-30 сентября. Киевляне начнут в гостях.

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, где продолжит свою еврокубковую кампанию АЗ, пройдет в Ньоне (Швейцария) 18 сентября.

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ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол, ФК АЗ.

Автор:

Телеграф
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