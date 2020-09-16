Слова тренера АЗ после поражения от Динамо

Главный тренер АЗ Алкмаар — о матче против Динамо в Лиге чемпионов.

Динамо обыграло АЗ и вышло в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с бельгийским Гентом.

"На нашу игру повлиял гол, который мы пропустили в самом начале второго тайма. После него Динамо отошло назад, а нам пришлось идти в атаку, из-за чего мы обнажали тылы, что позволило Динамо ловить нас на контратаках".

О том, выйдет ли Динамо в групповой этап Лиги чемпионов:

"Трудно сказать. Возможно, следующие матчи будут даваться им легче. Против нас Динамо сыграло довольно-таки сильно".

О том, чего не хватило АЗ:

"В первой половине матча мы доминировали и создали больше шансов, чем соперник, но нам не везло. По пропущенным голам, нельзя терять мяч в непосредственной близости от своих ворот. И, конечно, надо было реализовывать свои моменты", — приводит слова Арне Слота официальный сайт Динамо.