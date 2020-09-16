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Месси вынужден пойти на карантин из-за сборной Аргентины

Месси вынужден пойти на карантин из-за сборной Аргентины
Обновлено 13:20 Сегодня Телеграф sport.ua
Лидеру «Барселоны» придется пройти 2-недельный карантин перед въездом в Аргентину.

8 и 13 октября сборная Аргентины проведет матчи квалификации на чемпионат мира-2022 против Эквадора и Боливии соответственно. Лионель Месси сможет принять участие в этих матчах.

Однако после прилета в Аргентину Месси будет вынужден пройти 2-недельный карантин. Это значит, что, для того, чтобы сыграть за сборную Аргентину в предстоящих матчах, Месси необходимо будет вылететь в Аргентину за две недели до этого.

Таким образом, чтобы принять участие в матчах отбора на ЧМ-2022, Месси придется пропустить сразу три матча «Барселоны» в Ла Лиге: против «Вильярреала», «Сельты» и «Севильи».

Напомним, недавно Месси был близок к уходу из «Барселоны», но принял решение остаться в клубе еще на сезон.

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Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол.

Автор:

Телеграф
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