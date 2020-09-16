Куман рассказал о конфликте с Месси

Специалист развеял слухи о разногласиях с аргентинцем.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал ситуацию с форвардом команды Лионелем Месси.

Футболист хотел покинуть Барселону в летнее трансферное окно, однако представители аргентинца так и не смогли договориться с клубом о его уходе. Куман заявил, что он не причастен к конфликту Месси с руководством.

"По большей части эта история прошла мимо меня. Месси конфликтовал с клубом, а не со мной. Я общался с Лео после этого. Проблем нет, мы продолжим работать как обычно", - приводит слова специалиста Fox Sports.

Напомним, по итогам прошлого сезона Барселона заняла второе место в чемпионате Испании и дошла до 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Месси сохранил капитанскую повязку в каталонском клубе.