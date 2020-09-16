Ярмоленко может сменить Англию на Китай

По слухам, украинцем интересуется китайский Шаньдун Лунэн.

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент уверен, что Вест Хэму нужно продать Андрея Ярмоленко, а вырученные средства потратить на усиление состава.

"Следует ли Вест Хэму продать Ярмоленко? Да, 100%, точно нужно – он это тот, кого я бы определенно попытался продать, чтобы заработать денег на трансфере", — заявил Бент Football Insider.

"Я бы сначала расстался с ним, а не с Диангана (воспитанником клуба, чья продажа в Вест Бромвич вызвала публичное недовольство среди игроков "молотков" – прим.)".

"Но мы видели вспышки, в которых Ярмоленко был великолепным. Помню его гол против Челси, великолепное завершение. И вроде против Манчестер Юнайтед он был очень и очень хорош. Но кроме того, есть лишь несколько матчей, где Ярмоленко играл хорошо. Я бы постарался его продать и затем подписать новых игроков".

Ярмоленко забил семь голов и сделал три ассиста в 35 матчах за Вест Хэм. Он провел в клубе два года, но с октября 2018 по август 2019 не играл из-за разрыва ахиллова сухожилия.

Даррен Бент на протяжении карьеры защищал цвета разных девяти английских клубов, но Вест Хэма среди них не было. Также на счету игрока 13 матчей и 4 гола за сборную Англии.