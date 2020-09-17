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Лига чемпионов: определились все пары плей-офф

Лига чемпионов: определились все пары плей-офф
07:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Определились все пары плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Завершились все матчи квалификации 3-го раунда Лиги чемпионов. Ференцварош Сергея Реброва прошел загребское Динамо. К участникам плей-офф присоединились: Омония, Маккаби, Мольде и Мидтьюлланн.

Результаты поединков среды:

"Омония (Кипр) - "Црвена Звезда (Сербия) - 1:1 (серия пенальти - 4:2)

"Карабах" (Азербайджан) - "Мольде" (Норвегия) - 0:0 (серия пенальти - 5:6)

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Динамо" (Брест, Беларусь) - 1:0

"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 2:1

"Мидтьюлланн" (Дания) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 3:0.

Пары плей-офф Лиги чемпионов УЕФА:

"Гент" (Бельгия) - "Динамо" (Киев, Украина)

"Краснодар" (Россия) - ПАОК (Греция)

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Зальцбург" (Австрия)

"Олимпиакос" (Греция) - "Омония (Кипр)

"Мольде" (Норвегия) - "Ференцварош" (Венгрия)

"Славия" (Чехия) - "Мидтьюлланн" (Дания).

Матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут 22/23 и 29/30 сентября.

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Все по теме:

Лига Чемпионов, Футбол, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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