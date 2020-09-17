Лига чемпионов: определились все пары плей-офф

Завершились все матчи квалификации 3-го раунда Лиги чемпионов. Ференцварош Сергея Реброва прошел загребское Динамо. К участникам плей-офф присоединились: Омония, Маккаби, Мольде и Мидтьюлланн.
Результаты поединков среды:
"Омония (Кипр) - "Црвена Звезда (Сербия) - 1:1 (серия пенальти - 4:2)
"Карабах" (Азербайджан) - "Мольде" (Норвегия) - 0:0 (серия пенальти - 5:6)
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Динамо" (Брест, Беларусь) - 1:0
"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 2:1
"Мидтьюлланн" (Дания) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 3:0.
Пары плей-офф Лиги чемпионов УЕФА:
"Гент" (Бельгия) - "Динамо" (Киев, Украина)
"Краснодар" (Россия) - ПАОК (Греция)
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Зальцбург" (Австрия)
"Олимпиакос" (Греция) - "Омония (Кипр)
"Мольде" (Норвегия) - "Ференцварош" (Венгрия)
"Славия" (Чехия) - "Мидтьюлланн" (Дания).
Матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут 22/23 и 29/30 сентября.