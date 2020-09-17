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Ребров: Мы победили три лучшие команды нынешней квалификации

Ребров: Мы победили три лучшие команды нынешней квалификации
Обновлено 08:56 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: ФК Ференцварош
Сергей Ребров прокомментировал победу над загребским Динамо.

После победы "Ференцвароша" над загребским "Динамо" (2:1) и выхода в плей-офф Лиги чемпионов главный тренер венгерской команды украинца Сергея Реброва на послематчевой пресс-конференции поздравляли с победой и спрашивали о будущем.

Первый вопрос к Реброву состояла в том, вспомнит ли он, когда его команда вела такой бой, как с "Динамо" З.

- Я видел похожий бой против "Селтика" в исполнении своих игроков. Мы победили три лучшие команды нынешней квалификации. Я сказал ребятам, что если им это удастся, они напишут историю, хотя остался еще один шаг.

- За пределами стадиона много болельщиков поддерживали команду с первой же минуты.

- Поддержка была большой помощью для игроков, это много прибавило в игре команды сегодня. Я знал, что они придут, но, если честно, не ожидал столь значительной поддержки.

- Не будут ли в клубе разочарованы попаданием в групповой этап Лиги Европы?

- Сейчас самое время праздновать. Мы сделали большой шаг вперед, но впереди еще много всего.

- Какое место этого успеха в вашей тренерской карьере?

- Я не думаю о прошлом, только будущее плывет у меня перед глазами. Я уже был в Лиге чемпионов в качестве тренера и игрока. Залог всего - тяжелая работа. Это знаю и я, и игроки. Человек - кузнец своего счастья, и мы для этого много работали.

Журналисты вернулись к теме болельщиков, которые после победы скандировали имя главного тренера.

- Это касается не только меня. Весь персонал, все делали очень тяжелую работу. Люди, как правило, выделяют тех, кто забил гол, но я благодарен, что они признали работу всех нас.

- Какая самая большая разница между прошлогодним и нынешним матчами с загребским "Динамо".

- В прошлом году была похожая ситуация с быстрым голом. Только с той разницей, что мы получили то, чего было очень трудно достичь, а затем вышел второй тайм, в котором сделали невозможное. В прошлом году команда также очень хорошо сыграла в первом матче, это были основные различия - цитирует Реброва сайт "Ференцвароша".

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Все по теме:

Футбол, Сергей Ребров, ФК Ференцварош.

Автор:

Телеграф
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