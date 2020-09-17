Неймар получил наказание за драку в матче с Марселем

Неймар узнал срок дисквалификации за удар игрока Марселя.

В конце матча ПСЖ - Марсель звездный бразилец Неймар ударил кулаком в затылок Альваро Гонсалеса, за что получил красную карточку. Этим инцидентом он спровоцировал драку между игроками.

Дисциплинарный комитет французской Лиги 1 утвердил сроки наказания для футболистов обеих команд:

- игроки ПСЖ: Неймар и Леандро Паредес - по два матча дисквалификации+один условно; Левен Кюрзава - 6 матчей дисквалификации.

- игроки Марселя: Жордан Амави - 3 матча, Дарио Бенедетто - 1 матч.

Также, в Лиге 1 открыли дело о расистских высказываниях в адрес Неймара.