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Неймар получил наказание за драку в матче с Марселем

Неймар получил наказание за драку в матче с Марселем
Обновлено 09:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Неймар узнал срок дисквалификации за удар игрока Марселя.

В конце матча ПСЖ - Марсель звездный бразилец Неймар ударил кулаком в затылок Альваро Гонсалеса, за что получил красную карточку. Этим инцидентом он спровоцировал драку между игроками.

Дисциплинарный комитет французской Лиги 1 утвердил сроки наказания для футболистов обеих команд:

- игроки ПСЖ: Неймар и Леандро Паредес - по два матча дисквалификации+один условно; Левен Кюрзава - 6 матчей дисквалификации.

- игроки Марселя: Жордан Амави - 3 матча, Дарио Бенедетто - 1 матч.

Также, в Лиге 1 открыли дело о расистских высказываниях в адрес Неймара.

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Все по теме:

ФК Марсель, ФК ПСЖ, Неймар.

Автор:

Телеграф
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