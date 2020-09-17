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Сборная Украины сохранила свое место в рейтинге ФИФА

Сборная Украины сохранила свое место в рейтинге ФИФА
Обновлено 12:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд.

Команда Андрея Шевченко сохранила 24-ю строчку в обновленном рейтинге ФИФА, который вышел 17 сентября.

Интересно, что среди представителей УЕФА сборная Украины занимает 15-ю строчку.

Тройка лидеров: Бельгия, Франция, Бразилия.

Соперники сборной Украины в финальном турнире чемпионата Европы занимают следующие места: Нидерланды - 14, Австрия - 26.

Соперники в Лиге наций занимают следующие позиции: Испания - 8, Швейцария - 12, Германия - 15.

Напомним, что в начале октября сборная Украины сыграет три матча подряд  против топ-команд: Франция, Германия, Испания.

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Сборная Украины, ФИФА, Футбол.

Автор:

Телеграф
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