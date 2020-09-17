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Месси после скандала с уходом из Барселоны начал забивать с правой ноги (Видео)

Месси после скандала с уходом из Барселоны начал забивать с правой ноги (Видео)
Обновлено 14:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Смотреть детальный обзор товарищеского матча Барселона - Жирона.

Каталонская Барселона серией товарищеских поединков постепенно входит в новый сезон. Вчера, 16 сентября, Сине-гранатовые провели контрольный матч с Жироной. Эта встреча проходила на "Камп Ноу" и завершилась со счетом 3:1 в пользу вице-чемпионов Испании 2019/20.

Открыл счет в середине первого тайма вернувшийся из аренды Филиппе Коутиньо. Бразилец воспользовался передачей партнера и забил уже в пустые ворота. В концовке первой половины встречи Лионель Месси соорудил небольшой футбольный шедевр, пробив точнехонько в верхний угол ворот из-за пределов штрафной, при чем сделал это аргентинец со своей нерабочей правой ноги. В начале второго тайма гости отыграли один мяч усилиями Самуэля Сайса, однако уже через несколько минут все тот же Месси вновь огорчил ворота Хуана Карлоса. Аргентинец с линии штрафной пробил в сторону ворот, а мяч угодил в защитника, дезориентировав вратаря и залетел в ворота.

Видеообзор матча Барселона - Жирона (3:1)

В субботу, 19 сентября, каталонский супрклуб проведет еще один товарищеский поединок. На этот раз им будет противостоять Эльче. 

Отметим, свой стартовый матч Ла Лиги 2020/21 Блаугранас сыграют дома против Вильярреала. Эта встреча состоится 27 сентября. 

Напомним, в середине августа Месси сообщил боссам Барселоны о своем желании уйти. Нападающий хотел покинуть команду бесплатно, а вот руководство Блаугранас рассчитывало получить огромную компенсацию за шестикратного обладателя "Золотого мяча". Аргентинец, не пройдя ПЦР-тестирование, начал бойкотировать предсезонные тренировки команды и теперь рискует остаться от части зарплаты по итогам месяца. Контракт Лионеля с Барсой действует до июля 2021 года, а клаусула составляет €700 млн. В начале сентября Месси официально заявил, что выполнит до конца контракт с Барселоной, однако при этом он обвинил президента клуба Жозепа Бартомеу во лжи.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, ФК Жирона.

Автор:

Телеграф
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