Хачериди назвал главного провокатора в украинском футболе

Бывший защитник сборной Украины, футболист Динамо (Брест) Евгений Хачериди в интервью журналу "Футбол" рассказал о самых грязных игроках в Украине и Европе.

- Мораес признавался, что любил провоцировать защитников. Кто из нападающих на вашей памяти был главным провокатором?

- Луис Адриано был грязным футболистом. Подленько играл, любил на ногу защитнику наступить, мог втихаря ударить. Играл на нервах, выводил из себя. Но это его стиль, он этим пользовался.

- В Европе были такие?

- В Европе - нет.

Кроме того, Евгений рассказал, что остался доволен своим несостоявшимся трансфере в Шахтер.

- Вы сами могли оказаться в "Шахтере"...

- Все, что ни делается - к лучшему!

- Было в жизни приглашение, которое стоило принять, но вы отклонили?

- Слухи ходили о разных командах, о том же "Эвертоне" агенты говорили. Но звонить и говорить можно все, что угодно, а официальная бумага - это другое. Так что и жалеть не о чем.

Ранее Динамо обыграло АЗ на пути в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.