Скачать
Четверг, 17.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Беринчик проведет защиту титула: где и когда состоится бой
Беринчик проведет защиту титула: где и когда состоится бой
Месси после скандала с уходом из Барселоны начал забивать с правой ноги (Видео)
Месси после скандала с уходом из Барселоны начал забивать с правой ноги (Видео)
Арис - Колос: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Арис - Колос: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Ливерпуль выкупил у Баварии воспитанника Барселоны: детали сделки
Ливерпуль выкупил у Баварии воспитанника Барселоны: детали сделки

Хачериди назвал главного провокатора в украинском футболе

Хачериди назвал главного провокатора в украинском футболе
Обновлено 18:32 Сегодня Телеграф dynamo.kiev.ua
Бывший защитник сборной Украины, футболист Динамо (Брест) Евгений Хачериди в интервью журналу "Футбол" рассказал о самых грязных игроках в Украине и Европе.

- Мораес признавался, что любил провоцировать защитников. Кто из нападающих на вашей памяти был главным провокатором?

- Луис Адриано был грязным футболистом. Подленько играл, любил на ногу защитнику наступить, мог втихаря ударить. Играл на нервах, выводил из себя. Но это его стиль, он этим пользовался.

- В Европе были такие?

- В Европе - нет.

Кроме того, Евгений рассказал, что остался доволен своим несостоявшимся трансфере в Шахтер.

- Вы сами могли оказаться в "Шахтере"...

- Все, что ни делается - к лучшему!

- Было в жизни приглашение, которое стоило принять, но вы отклонили?

- Слухи ходили о разных командах, о том же "Эвертоне" агенты говорили. Но звонить и говорить можно все, что угодно, а официальная бумага - это другое. Так что и жалеть не о чем.

Ранее Динамо обыграло АЗ на пути в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Евгений Хачериди, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ребров: Мы победили три лучшие команды нынешней квалификации
02 Из-за правил социального дистанцирования футбольный матч закончился 37:0
03 Арис - Колос: где и когда смотреть матч Лиги Европы
04 Ему 19 лет: названо имя самого дорогого левого защитника в мире
05 Лига чемпионов: определились все пары плей-офф
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь