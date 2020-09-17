Букмекеры определили фаворита матча Арис - Колос

Специалисты считают украинскую команду андердогом в игре с греками.

Уже сегодня, 17 сентября, Колос из Ковалевки проведет свой исторический матч в еврокубках. Команда из украинского села дебютирует в Лиге Европы 2020/21. Матч Арис - Колос состоится в греческих Салониках на стадионе "Клеантис Викелидис", начало поединка - в 21:00 по киевскому времени.

Накануне букмекеры дали свой прогноз на этот матч. Специалисты считают неявным фаворитом именно греческую команду. Контора Фаворит предлагает сделать ставку на победу Ариса с коэффициентом 2,06, а Пари-Матч - 2,02. Успех гостей оценивается коэффициентом 3,55 (Фаворит) и 3,75 (Пари-Матч). Специалисты из williamhill также отдают предпочтение грекам: 2 против 3,5.

Напомним, победитель противостояния Арис - Колос отправится в третий квалификационный раунд ЛЕ, где сыграет с хорватской Риекой. Проигравший - завершит евросезон. В связи с решением УЕФА, все матчи квалификационных раундов еврокубков кроме раунда плей-офф играются в формате одноматчевой дуэли.

Ранее Телеграф сообщал, где посмотреть матч Арис - Колос в Украине.