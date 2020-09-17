Шахтер отправил чемпиона мира в Мариуполь

Игрок Шахтера Даниил Сикан, который вместе со сборной Украины U-20 побеждал на Юношеском чемпионате мира, стал игроком Мариуполя.

Форвард Шахтера Даниил Сикан на правах аренды перешел в Мариуполь. Об этом сообщает официальный сайт Горняков. По информации источника, нападающий проведет в стане приазовцев один сезон.

19-летний Сикан является чемпионом мира в составе сборной Украины U-20. На международном форуме в Польше Даниил сумел забить четыре гола, став вторым бомбардиром на турнире. Кроме того, нападающий успел дебютировать в основной команде Горняков в Лиге чемпионов. В сезоне 2019/20 игрок вышел на замену в гостевом матче против Манчестер Сити (1:1).

В прошлом сезоне Даниил провел 12 матчей во всех турнирах за Горняков, отметившись одной результативной передачей.

Ранее Шахтер отправил футболиста в аренду в Турцию.