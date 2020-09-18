Тайсон заявил, что покидает Шахтер

Бразилец Тайсон намерен покинуть донецкий Шахтер.

Вот уже 7 лет бразильский полузащитник Тайсон защищает цвета донецкого Шахтера. С тех пор он вырос до настоящего лидера команды и капитана.

В интервью бразильским СМИ футболист заявил, что покинет Шахтер по истечению срока его контракта. Напомним, действующий контракт Тайсона с Шахтером действует до лета 2021 года. Игрок хочет вернуться в Бразилию, где живут его родные и тяжело больной отец. В Бразилии у него есть устная договоренность с Интернасьоналем.

До этого футболист уже пытался покинуть клуб. В конце лета прошлого года Тайсн рвался в итальянскую Рому, которую тогда тренировал Фонсека, но горняки не отпустили. Футболист в ответ написал душераздирающий пост в Инстаграм о разбитых мечтах.