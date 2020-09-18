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Костышин: Для нас это была историческая игра, я горжусь Колосом

Костышин: Для нас это была историческая игра, я горжусь Колосом
09:44 Сегодня Телеграф football.ua
Наставник Колоса высказался о победе над Арисом в квалификации Лиги Европы.

Колос обыграл Арис в своем дебютном поединке в еврокубковой истории и пробился в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с хорватской Риекой. Главный тренер ковалевского клуба Руслан Костышин поделился эмоциями от положительного для своей команды результата.

"Я горжусь тем, что это была наша первая игра в еврокубках, и она завершилась для нас победой. Для нас это была историческая игра, поэтому мы вдвойне рады. Мы хорошо подготовились к этому матчу, наш план воплотился в жизнь. Мы достигли своей цели, но ещё не полностью пришло осознание этого".

"Арис — это техничная команда, в которой много хороших игроков, поэтому плохое состояние поле помешало им проявить свои лучшие качества. Можно сказать, что сегодня нам помогло, что поле было в таком состоянии", — заявил Костышин в эфире Nova Sports.

Напомним, следующий соперник Колоса - хорватская Риека.

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Колос, Руслан Костышин.

Автор:

Телеграф
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