Зозуля может стать форвардом "Летучих мишей"

Украинский форвард Роман Зозуля заинтересовал Валенсию.

30-летний украинский форвард Роман Зозуля уже несколько лет выступает в Испании, но в клубах низших дивизионов. Сейчас он защищает цвета клуба Альбасете.

Сегодня появилась информация, что Зозуля попал в список желаемых приобретений Валенсии, которая выступает в Примере. Правда, в этот список попали еще: Кевин-Принс Боатенг, Даниэль Старридж, Микель Сан Хосе, Серхи Сампер, Андер Итурраспе и другие.

К слову, ультраправый образ Зозули на Пиренеях может помешать футболисту перейти в состав Летучих мишей. Цена на футболиста, скорее всего, окажется приемлимой.