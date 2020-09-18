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Шахтер подписал новый контракт с одним из самых дорогих футболистов УПЛ

Шахтер подписал новый контракт с одним из самых дорогих футболистов УПЛ
Обновлено 19:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер
Донецкий Шахтер объявил о продлении контракта с одним из самых дорогих футболистов чемпионата Украины бразильцем Додо.

Как передает официальный сайт Горняков, правый защитник Шахтера Додо подписал новый долгосрочный контракт с командой сроком на 5 лет. Предыдущее соглашение было рассчитано до июля 2022 года.

В Шахтере фулбек выступает с декабря 2017 года, правда, следующий по приезду в стан дончан сезон бразилец провел в аренде в Португалии, где выступал за Виторию Гимарайнш. Примечательно, что там футболист находился под руководством нынешнего главного тренера Горняков Луиша Каштру. В сезоне 2019/20 Додо вернулся в Украину, а в последнее время защитник застолбил за собой место в основном составе донецкой команды. 

В составе Горняков Додо провел 39 игр, в которых отметился тремя голами. Кроме того, футболист уже дважды становился чемпионом Украины и раз побеждал в Кубке Украины.

Ранее Телеграф сообщал, что лидер Шахтера Тайсон окончательно решил уйти из команды.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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