Шахтер подписал новый контракт с одним из самых дорогих футболистов УПЛ

Донецкий Шахтер объявил о продлении контракта с одним из самых дорогих футболистов чемпионата Украины бразильцем Додо.

Как передает официальный сайт Горняков, правый защитник Шахтера Додо подписал новый долгосрочный контракт с командой сроком на 5 лет. Предыдущее соглашение было рассчитано до июля 2022 года.

В Шахтере фулбек выступает с декабря 2017 года, правда, следующий по приезду в стан дончан сезон бразилец провел в аренде в Португалии, где выступал за Виторию Гимарайнш. Примечательно, что там футболист находился под руководством нынешнего главного тренера Горняков Луиша Каштру. В сезоне 2019/20 Додо вернулся в Украину, а в последнее время защитник застолбил за собой место в основном составе донецкой команды.

В составе Горняков Додо провел 39 игр, в которых отметился тремя голами. Кроме того, футболист уже дважды становился чемпионом Украины и раз побеждал в Кубке Украины.

Ранее Телеграф сообщал, что лидер Шахтера Тайсон окончательно решил уйти из команды.