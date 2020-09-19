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Динамо в нервном матче переиграло Львов (Видео)

Динамо в нервном матче переиграло Львов (Видео)
21:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В субботу, 19 сентября, Динамо в рамках третьего тура УПЛ 2020/21 в Киеве принимало Львов.

Встреча, проходившая на НСК Олимпийский, завершилась со счетом 3:1 в пользу киевского клуба.

В первом тайме Львов сумел не просто выстоять, а и навязать Динамо свою игру, практически не давая шансов более техническим игрокам вице-чемпионов Украины.

Во втором тайме Луческу начал сразу же с 4-х замен, которые полностью изменили характер игры. В итоге на старте второй 45-минутки Супряга заработал 11-метровый удар, который затем реализовал Виктор Цыганков на 48-й минуте.

Через 14 минут Львов сумел отыграться: Челич фактически затолкал мяч в ворота после не лучшего сейва Бущана.

Львов терпел, порой играя весьма грубо. За семь минут до конца основного времени поле досрочно покинул Михоуби, который получил вторую желтую карточку за отмашку на Цыганкове. Тут же давление киевлян вылилось в перспективный штрафной. Пробивать вызвался Шапаренко и Николай не подвел, шикарно исполнив стандарт - вратарь гостей Литовченко коснулся мяча ладонью, но вытащить идеальный выстрел динамовца не сумел. В дополнительное время Супряга после блестящей разрезной передачи все того же Шапаренко установил окончательный счет в игре.

Таким образом, Динамо, набрав 7 очков, поднялось на второе место в турнирной таблице УПЛ. Львов, который пропускал первый тур, пока очков не набирал и занимает последнее место.

Полный видеообзор матча Динамо - Львов будет доступен в этой статье позднее.

В следующем туре Динамо отправится в гости к Минаю (26 сентября), а Львов примет Зарю (27 сентября).

Ранее Телеграф сообщал, что вчера Днепр-1 уступил Мариуполю после чего в УПЛ произошла первая отставка тренера. Кроме того, сегодня было сыграно еще два матча чемпионата Украины: Ворскла в гостях одолела Александрию, а Ингулец сыграл вничью с Десной (1:1).

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, ФК Львов.

Автор:

Телеграф
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