Ярмоленко вышел в конце матча Арсенал - Вест Хэм (Видео)

Украинский футболист отыграл всего 10 минут.

Во втором туре английской Премьер-лиги встречались две лондонские команды Арсенал и Вест Хэм. Очень конкурентный матч шел к логической ничьи, но на 85-й минуте Нкетиа добыл для команды Артеты три очка.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел на поле на 83-й минуте.

Напомним, в первом туре Вест Хэм проиграл Ньюкаслу 0:2.

Обзор матча

Арсенал - Вест Хэм 2:1

Голы: Ляказетт, 25, Нкетиа, 85 — Антонио, 45

Арсенал: Лено — Холдинг, Габриэль, Колашинац — Бельерин, Себальос, Джака, Сака (Давид Луис, 88) — Виллиан (Пепе, 64), Ляказетт (Нкетиа, 77), Обамеянг

Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуэн (Ярмоленко, 83), Форнальс (Алле, 88), Масуаку (Фелипе Андерсон, 90) — Антонио

Предупреждение: Фредерикс