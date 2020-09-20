Лунин впервые попал в заявку мадридского Реала

После двух лет в арендах украинский голкипер занял место в главной команде Реала.

21-летний украинский голкипер Андрей Лунин перешел из луганской Зари в мадридский Реал еще в 2018 году, но только теперь попал в заявку главной команды на официальный матч. Во втором туре испанской Примеры Реал играет на выезде против Реал Сосьедад. Первый тур Реал не сыграл из-за переноса.

В заявку команды Зидана попало 22 игрока.

Начало матча в 22:00 по киевскому времени.