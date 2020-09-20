Лунин впервые попал в заявку мадридского Реала

21-летний украинский голкипер Андрей Лунин перешел из луганской Зари в мадридский Реал еще в 2018 году, но только теперь попал в заявку главной команды на официальный матч. Во втором туре испанской Примеры Реал играет на выезде против Реал Сосьедад. Первый тур Реал не сыграл из-за переноса.
В заявку команды Зидана попало 22 игрока.
Estos son los 22 jugadores convocados para el encuentro @RealSociedad. @CodereApuestas #HalaMadrid pic.twitter.com/wngpbZmQfG
— Real Madrid C.F. (34) (@realmadrid) September 19, 2020
Начало матча в 22:00 по киевскому времени.