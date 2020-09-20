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Сенсационное поражение Манчестер Юнайтед от Кристал Пэлас (Видео)

Сенсационное поражение Манчестер Юнайтед от Кристал Пэлас (Видео)
Обновлено 09:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Красные дьяволы начали новый сезон с домашнего поражения.

Манчестер Юнайтед стартовал с опозданием из-за матчей в Лиге Европы. Кристал Пэлас подготовился к этой игре во всеоружии. Уже на 7-й минуте Тунсенд отправил мяч в ворота Де Хеа - 0:1. Этот счет держался до концовки матча, когда команды провели несколько голевых атак.

Напомним, в других матчах: Арсенал обыграл Вест Хэм 2:1, Эвертон разбил Вест Бромвич 5:2, Лидс и Фулхэм устроили перестрелку 4:3.

Обзор матча

Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:3

Голы: Ван де Беек, 80 — Тунсенд, 7, Заа, 74, 85

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Фосу-Менса (Игало, 81), Линделеф, Магуайр, Шоу — Погба (Ван де Беек, 67), Мактоминей — Джеймс (Гринвуд, 46), Бруну Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Куяте, Сахо, Митчелл — Таунсенд, Макартур, Маккарти (Миливоевич, 88), Шлупп — Заа, Айю (Батшуайи, 81)

Предупреждения: Фосу-Менса, Магуайр — Уорд

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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