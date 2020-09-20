Боевая ничья: видео голов и обзор матча Ингулец - Десна

Ингулец набрал второе очко в УПЛ.

В Петрово Кировоградской области состоялся матч третьего тура УПЛ - Ингулец принимал гостей из Чернигова. В пером тайме голов не было. Команды начали забивать с первых минут второй половины. Сначала Гитченко открыл счет в пользу северян. Через 10 минут Сичинава сравнял счет.

Эта ничья стала второй для Ингульца. Десна же набрала 5 очков.

Обзор матча

Ингулец — Десна 1:1

Голы: Сичинава, 57 — Гитченко, 47.

Ингулец: Крынский — Балан, Павлов, Ковалев, Синегуб — Кучеренко — Коваленко (Мкомола, 72), Лупашко, Запорожец, Щедрый — Сичинава.

Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Ермаков, Западня (Картушов, 46) — Калитвинцев, Огиря, Хлебас (Домбровский, 46), Гуцуляк (Шевцов, 79) — Тотовицкий — Дегтярев (Будковский, 46).

Предупреждения: Синегуб, Сичинава, Кучеренко, Щедрый, Крынский — Хлебас, Огиря, Калитвинцев, Конопля.