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Бейл вернулся в Тоттенхэм: Я знаю, что такое завоевывать трофеи

Бейл вернулся в Тоттенхэм: Я знаю, что такое завоевывать трофеи
Обновлено 10:41 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер
Валлийский форвард высказался о своем возвращении в стан "шпор".

Нападающий Гарет Бэйл покинул мадридский Реал и вернулся в Тоттенхэм, за который он выступал в период с 2007 по 2013 год. Валлиец дал свое первое интервью после официального объявления о его трансфере, во время которого он заявил о желании выиграть со "шпорами" трофеи.

"Приятно вернуться и вновь надеть эту футболку! Для меня это особенный клуб с потрясающими болельщиками. Здесь я сделал себе имя. Надеюсь, теперь я смогу набрать необходимую форму, чтобы помочь команде выиграть трофеи".

"Когда я уходил, я всегда думал, что однажды я хотел бы вернуться, и теперь появилась такая возможность. Я чувствую, что сейчас идеальное время для меня. Я голоден, у меня есть мотивация, я хочу преуспеть и не могу дождаться, чтобы начать".

"Я чувствую, что, поехав в Мадрид, выиграв трофеи и став лидером сборной, у меня появился менталитет победителя. Я знаю, что такое завоевывать трофеи. Вы не поймете этого, пока не окажетесь там, в финале, и не узнаете, как справляться с нервами и давлением. Все это приходит с опытом".

"Надеюсь, я принесу это в раздевалку, принесу веру в то, что мы можем выиграть трофей, и самое время сделать это в этом сезоне. Нужно сражаться на всех возможных фронтах. Я хочу вернуть Тоттенхэму менталитет победителя. Давайте наконец-то повеселимся", — приводит слова Бэйла официальный сайт Тоттенхэма.

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл не сможет дебютировать за Тоттенхэм в течение месяца, так как он прибыл в клуб с травмой.

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ФК Тоттенхэм, АПЛ, Гарет Бэйл.

Автор:

Телеграф
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