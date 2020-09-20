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Первый трофей Кумана: Барселона выиграла Кубок Гампера (Видео)

Первый трофей Кумана: Барселона выиграла Кубок Гампера (Видео)
Обновлено 11:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Барселона завоевала первый трофей с Рональдом Куманом.

Собственно, трофеем Кубок Гампера, сложно назвать. Но для поддержания духа и настроя команды с новым менеджером и колеблющимся Месси сгодится.

Что такое Кубок Гампера?

Кубок Гампера - это товарищеский турнир накануне каждого нового сезона, который организовывает сама Барселона. Кубок назван на честь президента клуба Жоана Гампера. С 1990=х годов турнир свелся к одному матчу в связи с загруженностью команд.

В этом году Барселона играл с Эльче. Единственный гол на счету Гризманна (2 минута).

Барселона – Эльче 1:0

Гол: Гризманн, 2

Барселона: Нето, Альба, Пике, Лангле, Серджи Роберто, де Йонг, Бускетс (Пьянич, 63), Фати (Дембеле, 63), Коутиньо, Месси, Гризманн (Тринкау, 63).

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Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Рональд Куман.

Автор:

Телеграф
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