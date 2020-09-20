Первый трофей Кумана: Барселона выиграла Кубок Гампера (Видео)

Собственно, трофеем Кубок Гампера, сложно назвать. Но для поддержания духа и настроя команды с новым менеджером и колеблющимся Месси сгодится.
Что такое Кубок Гампера?
Кубок Гампера - это товарищеский турнир накануне каждого нового сезона, который организовывает сама Барселона. Кубок назван на честь президента клуба Жоана Гампера. С 1990=х годов турнир свелся к одному матчу в связи с загруженностью команд.
В этом году Барселона играл с Эльче. Единственный гол на счету Гризманна (2 минута).
HIGHLIGHTS
2020 Joan Gamper Trophy
Presented by @EstrellaDammUK pic.twitter.com/R4e4hScgZS
— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 19, 2020
Барселона – Эльче 1:0
Гол: Гризманн, 2
Барселона: Нето, Альба, Пике, Лангле, Серджи Роберто, де Йонг, Бускетс (Пьянич, 63), Фати (Дембеле, 63), Коутиньо, Месси, Гризманн (Тринкау, 63).