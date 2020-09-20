Моуринью может забрать игрока МЮ в Тоттенхэм

Джесси Лингард может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может перейти в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Daily Star.

По информации источника, главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью лично заинтересован в трансфере Лингарда. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» рассчитывает получить от этой сделки около £ 30 млн (примерно € 33 млн).

Лингард выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В сезоне-2019/2020 полузащитник принял участие в 22 матчах английской Премьер-лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В составе «красных дьяволов» Лингард — победитель Лиги Европы (сезон-2016/2017), обладатель Кубка Англии (сезон-2015/2016), Кубка английской лиги (сезон-2016/2017) и Суперкубка Англии (2016).